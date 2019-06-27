Когда из Одессы уйдет жара?

Почти весь июнь Одесса изнывала от жары. Гостям и горожанам, которые находятся в отпуске, было полегче — они могли провести день на берегу моря, периодически окуная раскаленное тело в прохладные волны. А вот остальным одесситам пришлось несладко.

Впрочем, нам грех жаловаться — видали мы времена и похуже, когда столбик термометра «добегал» до 40-градусной отметки в тени, побив тем самым температурный рекорд. А чем же порадуют одесситов нынешний конец июня и июль?

Как утверждают синоптики, до конца недели ожидать кардинальных изменений погоды не стоит. Накануне выходных столбик термометра опустится всего на пару градусов, зато все это «удовольствие» будет сопровождаться грозовыми дождями.

А в День Конституции вся Украина, в том числе и Одесса, окажутся во власти прохладного атмосферного фронта. И хотя основательное понижение температуры ожидает только жителей северной части страны, одесситам также удастся получить свою порцию прохлады. Дневная температура опустится до 27 градусов, и зной сменится приятным летним теплом. Настроение снова подпортят дожди, но они надолго у нас не задержатся.

Что касается июля, то в течение всего месяца Одессу ожидают перепады температуры и осадки. Уже с 7 июля столбик термометра уверенно устремится к 32-градусной отметке, где продержится до середины месяца. Повышение температуры будет сопровождаться дождями.

С 17 июля вновь похолодает до плюс 25 градусов, а через пять дней вернется сухая и жаркая погода, которая не оставит Одессу до середины августа. Отдохнуть от мучительного зноя одесситам удастся только в ночные часы — синоптики обещают, что в это время температура не будет подниматься выше 25 градусов. А так как июль и август традиционно считаются в Одессе самыми жаркими месяцами, тем, кому не светит отпуск, стоит запастись терпением, холодной водой и вентиляторами.

Отметим, что по данным синоптиков, в этом июне самая низкая температура была 8-го числа — плюс 17,2 градуса, а самая высокая 12-го — плюс 33 градуса. Ну, а самый жаркий день за всю историю наблюдений в нашем городе зафиксировали 23 июля 2007 года — 39,4 градуса — рекордная температура за последние 80 лет.

Фото: Артём Виноградов