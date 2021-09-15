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Когда именины у Филиппа?

Когда именины у Филиппа?

Сегодня, 15 сентября, день ангела отмечают Филиппы.

Имя Филипп появилось в Древней Греции. Оно состоит из двух частей, одна из них переводится как «любить», а другая — «лошадь». Наиболее точное значение имени Филипп — «любящий коней».

По православному календарю, именины у Филиппа по таким датам:

  • 17 января, 22 января;
  • 7 февраля;
  • 5 марта, 7 марта;
  • 11 апреля;
  • 25 мая;
  • 13 июня, 13 июля;
  • 16 июля;
  • 30 августа;
  • 15 сентября, 16 сентября;
  • 18 октября, 24 октября;
  • 11 ноября, 27 ноября, 28 ноября.
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Редакция ПРОФИЛЬ

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