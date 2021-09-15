Когда именины у Филиппа?

Сегодня, 15 сентября, день ангела отмечают Филиппы.
Имя Филипп появилось в Древней Греции. Оно состоит из двух частей, одна из них переводится как «любить», а другая — «лошадь». Наиболее точное значение имени Филипп — «любящий коней».
По православному календарю, именины у Филиппа по таким датам:
- 17 января, 22 января;
- 7 февраля;
- 5 марта, 7 марта;
- 11 апреля;
- 25 мая;
- 13 июня, 13 июля;
- 16 июля;
- 30 августа;
- 15 сентября, 16 сентября;
- 18 октября, 24 октября;
- 11 ноября, 27 ноября, 28 ноября.