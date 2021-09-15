Когда именины у Филиппа?

Имя Филипп появилось в Древней Греции. Оно состоит из двух частей, одна из них переводится как «любить», а другая — «лошадь». Наиболее точное значение имени Филипп — «любящий коней».

По православному календарю, именины у Филиппа по таким датам:

17 января, 22 января;

7 февраля;

5 марта, 7 марта;

11 апреля;

25 мая;

13 июня, 13 июля;

16 июля;

30 августа;

15 сентября, 16 сентября;

18 октября, 24 октября;

11 ноября, 27 ноября, 28 ноября.