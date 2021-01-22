Когда и где в Одессе пройдёт очередной экомаршрут?

Куяльницкий лиман на Одесчине снова спасают морской водой В высыхающий Куяльницкий лиман начали пускать морскую воду. Заполнять Куяльник начали еще 11 декабря, когда ее температура понизилась до +8 °C. Более теплая – опасна для уникальной экологической системы лимана. ПОДРОБНЕЕ

Борьба за экологичность: в Украине могут запретить использование полиэтиленовых пакетов Парламентский комитет по вопросам экологии поддержал законопроект, который касается ограничения использования полиэтиленовых пакетов в Украине. Сейчас документ готовится ко второму чтению в Верховной Раде. ПОДРОБНЕЕ