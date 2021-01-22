Когда и где в Одессе пройдёт очередной экомаршрут?

В Одессе 24 января пройдёт экомартшрут. Об этом сообщается на странице организаторов в «Фейсбук».
Так, одесситы, проживающие на Черемушках и Таирова, смогут сдать отсортированное вторсырье на таких локациях:
- 11: 00 – 11: 10 — 411 Батарея;
- 11: 20 – 11: 35 — парковка Таврии В «Малиновский»;
- 11:40 – 11:50 — ТЦ «Панорама»;
- 12:05 – 12:25 — парковка Таврии В «Вузовский»;
- 12:35 – 12:50 — ЖК «Радужный» возле универсама «Копейка» на Небесной Сотни, 65а;
- 13:05 – 13:15 — Таврия «Успех»;
- 13:25 – 13:35 — ЖК «Одиссей» (Альтаир);
- 13: 45 – 14: 05 — парк Горького (со стороны ул. Варненской);
- 14:15 – 14: 25 — площадь Б. Деревянко (Дом Мебели) парковка «Копейка».
На посёлке Котовского будет такая схема движения экомаршрута:
- 11:00 – 11:10 — Пересыпь (конечная 191)
- 11:30 – 11:40 — Metro;
- 11:55 – 12:05 — кинотеатр «Звездный»;
- 12:15 – 12:25 — ТРЦ «Семья»;
- 12:35 – 12:45 — ТРЦ City Center Котовского;
- 12:55 – 13:05 — «Копейка» на Паустовского;
- 13:25 – 13:35 — ТРЦ «Ривьера».
Организаторы просят приносить сырьё чистым, сухим, рассортированным и спрессованным. Будут принимать такое вторсырье:
- PET;
- HDPE;
- стекло;
- бумага;
- картон;
- Al (алюминиевые банки) и другие металлы;
- полиэтиленовые пакеты (маечки, пакет с пакетами).
Напомним, на краудфандинговой платформе «Мой город» собирают деньги на развитие проекта «Экомаршрут»
Фото: Facebook.com/mistom.org