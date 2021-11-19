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Когда день ангела Виктора?

Когда день ангела Виктора?

Сегодня, 19 ноября, день ангела отмечает Виктор.

Имя Виктор: происхождение

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Имя Виктор происходит от латинского слова «victor», которое переводится как  «победитель». В эпоху становления христианства это имя стало популярным, так как связывалось с победой Христа над смертью и грехом.

Когда именины Виктора по православному календарю?

По православному календарю именины Виктора по таким датам:

  • 21 января, 30 января;
  • 8 февраля, 13 февраля;
  • 3 марта, 7 марта, 23 марта, 30 марта;
  • 2 апреля, 28 апреля;
  • 1 мая, 2 мая;
  • 1 июня, 20 июня, 28 июня;
  • 1 июля, 19 июля;
  • 2 сентября, 8 сентября, 15 сентября, 24 сентября, 29 сентября;
  • 10 октября, 21 октября;
  • 11 ноября, 19 ноября, 22 ноября, 24 ноября, 27 ноября, 29 ноября;
  • 8 декабря, 31 декабря.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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