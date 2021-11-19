Когда день ангела Виктора?

Имя Виктор: происхождение

Имя Виктор происходит от латинского слова «victor», которое переводится как «победитель». В эпоху становления христианства это имя стало популярным, так как связывалось с победой Христа над смертью и грехом.

Когда именины Виктора по православному календарю?

По православному календарю именины Виктора по таким датам:

21 января, 30 января;

8 февраля, 13 февраля;

3 марта, 7 марта, 23 марта, 30 марта;

2 апреля, 28 апреля;

1 мая, 2 мая;

1 июня, 20 июня, 28 июня;

1 июля, 19 июля;

2 сентября, 8 сентября, 15 сентября, 24 сентября, 29 сентября;

10 октября, 21 октября;

11 ноября, 19 ноября, 22 ноября, 24 ноября, 27 ноября, 29 ноября;

8 декабря, 31 декабря.

Также читайте: Когда именины Юлиана?