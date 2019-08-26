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Новости Одессы и Одесской области

Ко дню рождения Одессы Музкомедия приглашает на Мост дружбы

Ко дню рождения Одессы Музкомедия приглашает на Мост дружбы

Ко Дню рождения любимого города Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на уникальный интернациональный концерт оперетты и мюзикла — Мост дружбы «Белая акация».

Мост дружбы будет проложен творческими коллективами двух театров — Пльзеньского им. Йозефа Каэтана Тыла (Чехия) и Одесской музкомедии им. Михаила Водяного.

Действо состоится 1 сентября в 18.30. Наша Музкомедия от души приглашает всех любителей хорошей музыки на уникальный концерт, в котором примут участие солисты двух театров, а также хор, балет и оркестр Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного.

Мост дружбы как уникальный международный концерт оперетты и мюзикла родился не случайно: это соединение творческих сил в подготовке премьеры оперетты известного чешского композитора Оскара Недбала «Польская кровь» на сцене Одесского академического театра имени М. Водяного.

В программе концерта — отрывки из классических оперетт и мюзиклов. На сцене — чешские и украинские звезды оперетты! Это будет прекрасный вечер музыки и дружбы, настоящего искусства, который посвящен Дню рождения любимой Одессы.

Фото: пресс-служба Музкомедии

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Мария Котова
Мария Котова
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