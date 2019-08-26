Ко дню рождения Одессы Музкомедия приглашает на Мост дружбы

Ко Дню рождения любимого города Одесский академический театр музыкальной комедии им. М.Водяного приглашает на уникальный интернациональный концерт оперетты и мюзикла — Мост дружбы «Белая акация».

Мост дружбы будет проложен творческими коллективами двух театров — Пльзеньского им. Йозефа Каэтана Тыла (Чехия) и Одесской музкомедии им. Михаила Водяного.

Действо состоится 1 сентября в 18.30. Наша Музкомедия от души приглашает всех любителей хорошей музыки на уникальный концерт, в котором примут участие солисты двух театров, а также хор, балет и оркестр Одесского академического театра музыкальной комедии им. М. Водяного.

Мост дружбы как уникальный международный концерт оперетты и мюзикла родился не случайно: это соединение творческих сил в подготовке премьеры оперетты известного чешского композитора Оскара Недбала «Польская кровь» на сцене Одесского академического театра имени М. Водяного.

В программе концерта — отрывки из классических оперетт и мюзиклов. На сцене — чешские и украинские звезды оперетты! Это будет прекрасный вечер музыки и дружбы, настоящего искусства, который посвящен Дню рождения любимой Одессы.

Фото: пресс-служба Музкомедии