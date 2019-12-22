Клубу «Моржи Одессы» 9 лет: любители зимнего купания устроили праздник на пляже

День рождения клуба участники отметили на Ланжероне, где обычно собираются по воскресеньям. Помимо традиционного купания в холодной воде, моржи устроили настоящий праздник с тортом и чаем.

Сегодня в 11:00 члены клуба «Моржи Одессы» в очередной раз пришли к берегу Ланжерона возле «Двух шаров». В этот раз моржи отметили день рождения клуба – ему 9 лет.

К этому мероприятию они подготовили два торта с эмблемой клуба и стаканчиками с желе в расцветке флага Одессы. Но сначала – купания.

Как и всегда, начали с традиционной 10-минутной разминки.

Поздравить с такой датой к ним пришел Царь Нептун, после чего вся толпа ринулась в воду. Температура воздуха по Цельсию +9°, а воды почти +7°. Минимальная допустимая температура морской воды для моржей -2°, а пресной – +1°. Минимальная температура, при которой купались «Моржи Одессы», была 1,5°.

Вода, говорят моржи, на их праздник была теплой. Каждый из них вышел из воды с удвоенным позитивным настроением. Затем выпили горячие напитки и продолжили свой праздник на берегу с двумя большими тортами.

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