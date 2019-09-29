Клоуны, угощения и мастер-классы: в Одессе прошел фестиваль добрососедства

Организаторы утверждают, что добрососедство зародилось в Одессе, а именно – во двориках города. Поэтому занялись развитием добрых взаимоотношений внутри дворов. Вчера более 20 одесских дворов устроили у себя праздник, а основной площадкой празднования стала улица Жуковского.

Для проведения фестиваля квартал от Тираспольской площадки до переулка Нечипоренко перекрыли. Здесь провели соревнования для детей на любом колесном транспорте.

Гостей фестиваля ожидали мастер-классы и разнообразные развлечения для детей. Так, можно было переплавить пластик, сделать какое-либо изделие или же заняться «археологией». Раскопки вызывали большой интерес у малышей. Сначала им нужно было достать из песка кусочки вазы, затем очистить их от песка, склеить. В этом им помогали представители Ассоциации архитекторов Одессы. Дети в основном толпились либо возле археологических столиков, либо возле домашней выпечки и кондитерских изделий.

Ближе к переулку Нечипоренко можно было узнать об общественных эко-инициативах. Проекты озеленения и архитектурного развития города были представлены в виде визуализации всем прохожим. Также можно было купить эко-сумку, которая предназначена для замены полиэтиленовых пакетов.

Участники фестиваля много рассказывали и об элементах двориков и квартир. Например, можно было узнать о старинных и реконструированных дверях. Здесь выставили старые ключи и настоящую старинную дверь, были представлены фрагменты старых печек.

Параллельно с этим, во дворе на Жуковского, 43, можно было посмотреть фильм и почитать письма Одессе, написанные жителями города.

Кроме того, на фестивале прошли вокальные и танцевальные выступления, которые привлекли большую часть внимания гостей, особенно когда артисты начали исполнять одесские песни.

Фестиваль стал местом новых знакомств между одесситами и общения жителей дворов.