fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Клоуны, угощения и мастер-классы: в Одессе прошел фестиваль добрососедства

Организаторы утверждают, что добрососедство зародилось в Одессе, а именно – во двориках города. Поэтому занялись развитием добрых взаимоотношений внутри дворов. Вчера более 20 одесских дворов устроили у себя праздник, а основной площадкой празднования стала улица Жуковского.

Для проведения фестиваля квартал от Тираспольской площадки до переулка Нечипоренко перекрыли. Здесь провели соревнования для детей на любом колесном транспорте.

Гостей фестиваля ожидали мастер-классы и разнообразные развлечения для детей. Так, можно было переплавить пластик, сделать какое-либо изделие или же заняться «археологией». Раскопки вызывали большой интерес у малышей. Сначала им нужно было достать из песка кусочки вазы, затем очистить их от песка, склеить. В этом им помогали представители Ассоциации архитекторов Одессы. Дети в основном толпились либо возле археологических столиков, либо возле домашней выпечки и кондитерских изделий.

Ближе к переулку Нечипоренко можно было узнать об общественных эко-инициативах. Проекты озеленения и архитектурного развития города были представлены в виде визуализации всем прохожим. Также можно было купить эко-сумку, которая предназначена для замены полиэтиленовых пакетов.

Участники фестиваля много рассказывали и об элементах двориков и квартир. Например, можно было узнать о старинных и реконструированных дверях. Здесь выставили старые ключи и настоящую старинную дверь, были представлены фрагменты старых печек.

Параллельно с этим, во дворе на Жуковского, 43, можно было посмотреть фильм и почитать письма Одессе, написанные жителями города.

Кроме того, на фестивале прошли вокальные и танцевальные выступления, которые привлекли большую часть внимания гостей, особенно когда артисты начали исполнять одесские песни.

Фестиваль стал местом новых знакомств между одесситами и общения жителей дворов.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Артем Виноградов
Артем Виноградов
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить