Климат меняется – живности прибавляется: в Одессе детей на батуте напугала змея (видео)

Инцидент произошел на Слободке, в районе улицы Ядова, рядом с больницей. Об этом рассказал на странице группы «Моя Одесса» в Facebook Александр Одессит, который заснял все на видео и выложил в сеть.

На коротком ролике видно, как небольшая змея заползла на надувную горку. При этом на детской площадке из-за внезапного появления необычного любителя аттракционов начался настоящий переполох. Свидетели говорят, что ползучий гад не успел сильно напугать детей, которые даже толком не поняли, что произошло. Зато родители тут же запаниковали и мигом кинулись «спасать» своих чад.

– Это вообще нормально? – возмутилась в комментариях к посту одесситка Анастасия Тиманюк. – Лично я поседела бы на месте! О детях вообще молчу! И это уже не первый случай…

Рассуждая о том, откуда берутся змеи, пользователи сети пришли к выводу, что все дело в глобальном потеплении. Мол, гадов становится больше, так как им у нас комфортно.

– Климат меняется – живности прибавляется, – шутит одесситка Юлианна Анатольевна.

Впрочем, как говорят зоологи, в Одесской области нет ядовитых змей, опасных для человека. И эта рептилия, скорее всего, – обычный уж или полоз.

Gepostet von Александр Одессит am Sonntag, 18. August 2019

Фото, видео: группа «Моя Одесса» в Facebook