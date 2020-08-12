Кинообзор c «Одесской жизнью»: какие премьеры ждут одесситов в августе?

Август — это еще не причина тосковать по уходящему лету. Скрасьте свой досуг и посетите несколько долгожданных кинопремер этого месяца. Они поднимут настроение, раскроют тайны истории и помогут весело провести время.
«В ожидании варваров»: антиутопия с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном
- Страна: Италия
- Год: 2020
- Режиссер: Сиро Герра
- Актеры: Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Марк Райлэнс
- Жанр: драма
- Возраст: 16+
В небольшой провинциальный город из столицы приезжает полковник Джолли, которого направили следить за местным порядком. В городе ходят слухи, что его приезд связан со скорым нападением варварских племен из пустыни. Полковник готов на что угодно, чтобы навести порядок, а также выбить из человека необходимы показания. В итоге, жестокость военнослужащего толкает городского судью на бунт против местной власти во всей Империи.
В кино — с 13 августа.
«Думай как собака»: фильм, который поможет понять животных
- Страна: США
- Год: 2020
- Режиссер: Гил Юнгер
- Актеры: Габриэль Бейтман, Джош Дюамель, Меган Фокс
- Жанр: комедия
- Возраст: 0+
Во время научного эксперимента двенадцатилетний мальчик случайно налаживает телепатическую связь со своим лучшим другом — собакой Генри. Благодаря общению с четвероногим другом, парню удается решать проблемы в школе, дома и даже подружиться с девочками. Но такое открытие не может остаться незамеченным. Плохие люди желают похитить у подростка собаку. Тут-то и начинаются настоящие и опасные приключения лучших друзей.
В кино — с 14 августа.
«Східняк»: комедийная драма со звездой украинского кино на фронте
- Страна: Украина
- Год: 2020
- Режиссер: Энди Ива
- Актеры: Богдан Бенюк, Анатолий Максимюк, Максим Донец, Сергей Солопай
- Жанр: приключения
- Возраст: 16+
Фильм рассказывает об одном дне из жизни двух бойцов на Востоке Украины — «Бороды» и «Режиссера». Однажды Борода, неугомонный оптимист, который способен решить любой вопрос, отправляется в штаб, чтобы «выбить» провизию для своего подразделения. С собой в напарники он берет новичка по прозвищу Режиссер. Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, попадая в различные ситуации — смешные и не очень.
В кино — с 20 августа.
«Тесла»: вся правда о жизни гениального изобретателя изменившего мир
- Страна: США
- Год: 2020
- Режиссер: Майкл Алмерейда
- Актеры: Итан Хоук, Ханна Гросс, Ив Хьюсон, Джош Хэмилтон
- Жанр: исторический
- Возраст: 12+
Фильм повествует о жизни гения и изобретателе ХХ века — Николы Теслы. Его изобретениями мы пользуются каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат провидческие идеи ученого. А ведь Никола Тесла прожил невероятно насыщенную жизнь, полную озарений, побед и разочарований…
В кино — с 20 августа.
«Где моя челюсть, чувак»: история о том, как дедушка Роберт де Ниро воюет с внуком
- Страна: США
- Год: 2020
- Режиссер: Тим Хилл
- Актеры: Роберт Де Ниро, Ума Турман, Кристофер Уокен, Джейн Сеймур
- Жанр: комедия
- Возраст: 0+
Питер переживает тяжелый период в своей жизни — недавно умерла его любимая бабушка. А чтобы его дедушка не страдал в одиночестве, родители мальчика забирают старика к себе и поселяют в любимую комнату Питера. Такой поворот событий внуку не нравится, и он решает вступить в борьбу за свое личное пространство. Желая вытеснить деда, Питер проворачивает целую систему шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее…
В кино — с 27 августа.
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Фото из открытых источников