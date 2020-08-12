Новости Одессы и Одесской области

Кинообзор c «Одесской жизнью»: какие премьеры ждут одесситов в августе?

Кинообзор c «Одесской жизнью»: какие премьеры ждут одесситов в августе?

Август — это еще не причина тосковать по уходящему лету. Скрасьте свой досуг и посетите несколько долгожданных кинопремер этого месяца. Они поднимут настроение, раскроют тайны истории и помогут весело провести время.

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«В ожидании варваров»: антиутопия с Джонни Деппом и Робертом Паттинсоном

  • Страна: Италия
  • Год: 2020
  • Режиссер: Сиро Герра
  • Актеры: Джонни Депп, Роберт Паттинсон, Марк Райлэнс
  • Жанр: драма
  • Возраст: 16+

В небольшой провинциальный город из столицы приезжает полковник Джолли, которого направили следить за местным порядком. В городе ходят слухи, что его приезд связан со скорым нападением варварских племен из пустыни. Полковник готов на что угодно, чтобы навести порядок, а также выбить из человека необходимы показания. В итоге, жестокость военнослужащего толкает городского судью на бунт против местной власти во всей Империи.

В кино — с 13 августа.

«Думай как собака»: фильм, который поможет понять животных

  • Страна: США
  • Год: 2020
  • Режиссер: Гил Юнгер
  • Актеры: Габриэль Бейтман, Джош Дюамель, Меган Фокс
  • Жанр: комедия
  • Возраст: 0+

Во время научного эксперимента двенадцатилетний мальчик случайно налаживает телепатическую связь со своим лучшим другом — собакой Генри. Благодаря общению с четвероногим другом, парню удается решать проблемы в школе, дома и даже подружиться с девочками. Но такое открытие не может остаться незамеченным. Плохие люди желают похитить у подростка собаку. Тут-то и начинаются настоящие и опасные приключения лучших друзей.

В кино — с 14 августа.

«Східняк»: комедийная драма со звездой украинского кино на фронте

  • Страна: Украина
  • Год: 2020
  • Режиссер: Энди Ива
  • Актеры: Богдан Бенюк, Анатолий Максимюк, Максим Донец, Сергей Солопай
  • Жанр: приключения
  • Возраст: 16+

Фильм рассказывает об одном дне из жизни двух бойцов на Востоке Украины — «Бороды» и «Режиссера». Однажды Борода, неугомонный оптимист, который способен решить любой вопрос, отправляется в штаб, чтобы «выбить» провизию для своего подразделения. С собой в напарники он берет новичка по прозвищу Режиссер. Вместе им придется ехать через блокпосты, прифронтовые города и села, попадая в различные ситуации — смешные и не очень.

В кино — с 20 августа.

«Тесла»: вся правда о жизни гениального изобретателя изменившего мир

  • Страна: США
  • Год: 2020
  • Режиссер: Майкл Алмерейда
  • Актеры: Итан Хоук, Ханна Гросс, Ив Хьюсон, Джош Хэмилтон
  • Жанр: исторический
  • Возраст: 12+

Фильм повествует о жизни гения и изобретателе ХХ века — Николы Теслы. Его изобретениями мы пользуются каждый день, даже не подозревая, что в их основе лежат  провидческие идеи ученого. А ведь Никола Тесла прожил невероятно насыщенную жизнь, полную озарений, побед и разочарований…

В кино — с 20 августа.

«Где моя челюсть, чувак»: история о том, как дедушка Роберт де Ниро воюет с внуком

  • Страна: США
  • Год: 2020
  • Режиссер: Тим Хилл
  • Актеры: Роберт Де Ниро, Ума Турман, Кристофер Уокен, Джейн Сеймур
  • Жанр: комедия
  • Возраст: 0+

Питер переживает тяжелый период в своей жизни — недавно умерла его любимая бабушка. А чтобы его дедушка не страдал в одиночестве, родители мальчика забирают старика к себе и поселяют в любимую комнату Питера. Такой поворот событий внуку не нравится, и он решает вступить в борьбу за свое личное пространство. Желая вытеснить деда, Питер проворачивает целую систему шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее…

В кино — с 27 августа.

Не стоит забывать о правилах посещения кинотеатров!

Фото из открытых источников

Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ

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