Кінець епохи: з лютого 2020 року Укртелеком відключить таксофони

Про це повідомляється на сайті Укртелекому.

– Сучасний зв’язок не залишив місця таксофонам, – зазначили в Укртелекомі.

За інформацією підприємства, мережа налічує близько 4,8 тисяч таксофонів і практично усі вони розміщені у містах. У середньому щодня з одного таксофона відбувається лише близько 2,5 хвилин розмов.

Обладнання, яке використовується на таксофонній мережі, фізично і морально застаріло, і взагалі не виробляється в Україні і це спричиняє складнощі з експлуатацією. Протягом років послуга таксофонії є збитковою. Крім того, протягом останнього часу до компанії були неодноразові звернення від різних структур та організації щодо розміщення таксофонів на комерційній основі, тобто зі сплатою Укртелекомом орендної плати за їх розміщення.

– Укртелеком прийняв рішення про припинення з 01.02.2020 року надання послуг фіксованого телефонного зв’язку, які надаються з таксофонів, – зазначають у повідомленні.

Фото: Радіо Свобода