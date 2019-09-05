Кімната для родичів та сімейні зали: в Одесі відремонтували пологовий будинок №7

В пологовому будинку №7 проведено ремонт і створено новий пологовий зал сімейного типу.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради у Facebook.

У пологовому будинку створили окремий блок, в якому можуть знаходитися родичі та близькі породіллі. В окремій комфортабельній кімнаті з диваном і телевізором рідні жінки можуть чекати появи на світ новонародженого.

Пологова зала оснащена необхідним медичним обладнанням, у тому числі зручним функціональним ліжком. Також блок обладнаний окремим санвузлом з душем, є кімната для чергування медичного персоналу.

– З кожним роком у нас росте число партнерських пологів,- зазначила заступниця головного лікаря з медичної частини пологового будинку №7 Світлана Чернієвська. – Батько дитини має можливість бути присутнім на пологах і підтримувати дружину. Крім того, деякі породіллі хочуть взяти з собою для підтримки маму або подругу. У новому пологовому залі така можливість надається, тут може знаходитися навіть декілька родичів. Ми намагаємось забезпечити максимально комфортні умови для перебування жінок і народження малюків.

Пологовий будинок №7 має 10 індивідуальних пологових залів, де проводяться партнерські пологи. Також є 25 палат підвищеної комфортності, які розраховані на цілодобове сумісне перебування мами з новонародженим, а при необхідності – родичів.

Минулого року для пологового будинку №7 за рахунок міського бюджету був придбаний новий апарат штучної вентиляції легенів та проведений капітальний ремонт фасаду з використанням енергозберігаючих технологій.

Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради у Facebook