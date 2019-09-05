fbpx

Новости Одессы и Одесской области

Кімната для родичів та сімейні зали: в Одесі відремонтували пологовий будинок №7

Кімната для родичів та сімейні зали: в Одесі відремонтували пологовий будинок №7

В пологовому будинку №7 проведено ремонт і створено новий пологовий зал сімейного типу.

Про це повідомляє Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради у Facebook.

У пологовому будинку створили окремий блок, в якому можуть знаходитися родичі та близькі породіллі. В окремій комфортабельній кімнаті з диваном і телевізором рідні жінки можуть чекати появи на світ новонародженого.

Пологова зала оснащена необхідним медичним обладнанням, у тому числі зручним функціональним ліжком. Також блок обладнаний окремим санвузлом з душем, є кімната для чергування медичного персоналу.

– З кожним роком у нас росте число партнерських пологів,- зазначила заступниця головного лікаря з медичної частини пологового будинку №7 Світлана Чернієвська. –  Батько дитини має можливість бути присутнім на пологах і підтримувати дружину. Крім того, деякі породіллі хочуть взяти з собою для підтримки маму або подругу. У новому пологовому залі така можливість надається, тут може знаходитися навіть декілька родичів. Ми намагаємось забезпечити максимально комфортні умови для перебування жінок і народження малюків.

Пологовий будинок №7 має 10 індивідуальних пологових залів, де проводяться партнерські пологи. Також є 25 палат підвищеної комфортності, які розраховані на цілодобове сумісне перебування мами з новонародженим, а при необхідності – родичів.

Минулого року для пологового будинку №7 за рахунок міського бюджету був придбаний новий апарат штучної вентиляції легенів та проведений капітальний ремонт фасаду з використанням енергозберігаючих технологій.

Фото: Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради у Facebook

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция
Редакция
AUTHOR
ПРОФИЛЬ

Выскажите ваше мнение. Это важно.

avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о

Еще по теме

Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить