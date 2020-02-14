Кілька ударів ножем у сідницю: у магазині в Одесі між відвідувачами сталася різанина

Правоохоронці розпочали розслідування за фактом спричинення одеситові тілесних ушкоджень.
Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.
Між двома відвідувачами магазину у Приморському районі стався конфлікт, під час якого один із учасників завдав іншому кілька ударів ножем у сідницю.
Потерпілого госпіталізували до медичного закладу, а правопорушника – 33-річного одесита поліцейські затримали на місці події. Ніж в якості речового доказу у нього вилучили.
Наразі відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Фото: 5 канал
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