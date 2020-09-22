Новости Одессы и Одесской области

Казацкая «Чайка» и архаичные плавсредства: в Одессе можно отправиться в увлекательное историческое путешествие

Казацкая «Чайка» и архаичные плавсредства: в Одессе можно отправиться в увлекательное историческое путешествие

Конечно, когда любуешься казацкой чайкой «Хаджибей» (фото выше), шаландой, изготовленными в натуральную величину, немного захватывает дух. То же самое происходит и когда обходишь воссозданный в натуральную величину архаичный корабль крито-микенской цивилизации «Кадм»(на фото ниже). А эти древние якоря, а давние-давние плавсредства разных народов…

Воссоздать их — непростая работа: изучаются архивы, заготавливаются специальные материалы, судна собираются тщательно, с использованием старинных технологий. Но каков результат! Площадка «Огней маяка» превратилась в настоящий музей под открытым небом. Каждый экспонат, а их — огромное множество сопровождается подробным описанием, пояснением.

Целый раздел посвящен так называемым примитивным плавающим средствам, которые люди строили для использования и в закрытых водоемах, и в морях-океанах. Это плоты, плетеные «плавкорзины».

Организатор выставки — коллекционер, ученый, путешественник, писатель Игорь Мельник, который давно мечтает создать в Одессе музей истории мореплавания. Макет будущего музея — также в экспозиции.

Между тем, группа энтузиастов продолжает заниматься исследованиями в области истории древнего и средневекового мореплавания и кораблестроения, реконструкцией древнейших и средневековых плавсредств: челнов, плотов, кораблей и судов. И коллекция настолько велика, что большая площадка «Огней маяка» не в состоянии вместить все воссозданное богатство.
Посетить экспозицию можно будет до конца текущей недели.

Фото: Мария Котова

 

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить