Казацкая «Чайка» и архаичные плавсредства: в Одессе можно отправиться в увлекательное историческое путешествие

Конечно, когда любуешься казацкой чайкой «Хаджибей» (фото выше), шаландой, изготовленными в натуральную величину, немного захватывает дух. То же самое происходит и когда обходишь воссозданный в натуральную величину архаичный корабль крито-микенской цивилизации «Кадм»(на фото ниже). А эти древние якоря, а давние-давние плавсредства разных народов…

Воссоздать их — непростая работа: изучаются архивы, заготавливаются специальные материалы, судна собираются тщательно, с использованием старинных технологий. Но каков результат! Площадка «Огней маяка» превратилась в настоящий музей под открытым небом. Каждый экспонат, а их — огромное множество сопровождается подробным описанием, пояснением.

Целый раздел посвящен так называемым примитивным плавающим средствам, которые люди строили для использования и в закрытых водоемах, и в морях-океанах. Это плоты, плетеные «плавкорзины».

Организатор выставки — коллекционер, ученый, путешественник, писатель Игорь Мельник, который давно мечтает создать в Одессе музей истории мореплавания. Макет будущего музея — также в экспозиции.

Между тем, группа энтузиастов продолжает заниматься исследованиями в области истории древнего и средневекового мореплавания и кораблестроения, реконструкцией древнейших и средневековых плавсредств: челнов, плотов, кораблей и судов. И коллекция настолько велика, что большая площадка «Огней маяка» не в состоянии вместить все воссозданное богатство.

Посетить экспозицию можно будет до конца текущей недели.

Фото: Мария Котова