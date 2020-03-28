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Новости Одессы и Одесской области

Карантин: кто поможет одесским пенсионерам и куда обращаться?

Карантин: кто поможет одесским пенсионерам и куда обращаться?

Чтобы пенсионеры меньше выходили на улицу, неравнодушные одесситы ищут возможности для оказания пожилым людям различной помощи.

Оставьте заявку на сайте

Одессит Петр Обухов создал онлайн платформу помощи пенсионерам: v2020.org.ua/. Воспользоваться ею можно при наличии компьютера и интернета.

Если вы пожилой человек или заболели, то сидите дома и оставляйте заявку на сайте. Если вы знаете такого человека, то тоже можете добавить заявку за него (место жительства не имеет значения — прим. Ред.). Если вы здоровы и свободны, то зарегистрируйтесь тут как волонтер и следите за новыми заявками на помощь, – говорит Петр Обухов. 

Пока реализована только базовая версия проекта. В планах – регистрация через Фейсбук, а также автоматическое определение города и, может быть, адреса. Возможно, появится и колл-центр, который поможет координировать деятельность волонтеров.

Для тех, у кого нет возможности пользоваться интернетом, работает «горячая линия»: 

0-800-50-10-02.

Еще раз уточним: заявки могут оставлять не только одесситы, но и жители других регионов.

Если есть вопросы о короновирусе…

Получить консультацию по вопросам короновируса и заболеваний ОРВИ можно у специалистов «Амбулатории семейного врача». Ответить лично специалисты не смогут, так как непосредственно заняты своей работой – консультируют своих пациентов. Но писать сообщения на указанные ниже телефоны можно независимо от наличия декларации с семейным доктором амбулатории, места прописки и района проживания. Просьба писать сообщения только в рабочее время.

 Дистанционные консультации проводят:

  1. Ракул Елена Александровна: (096) 894-78-08 (Viber);
  2. Крупина Светлана Георгиевна: (097) 945-77-14 (Viber);
  3. Фоменко Елена Александровна: (097) 512-68-75 (Viber);
  4. Кузик Ирина Олеговна: (095) 674-53-64 (Viber, WhatsApp);
  5. Гладуш Ульяна Ильинична: (063) 431-21-86 (Viber);
  6. Ефимова Инна Ивановна: (096) 729-60-71 (Viber, WhatsApp);
  7. Гарькавая Анастасия Борисовна: (093) 493-95-36 (Viber, Telegram);
  8. Паладий Алена Владимировна: (066) 851-80-09 (Viber);
  9. Гончарова Людмила Михайловна: (098) 247-69-37 (Viber);
  10. Гончаров Игорь Михайлович: (068) 635-71-29 (Viber);

Внимание! Стоимость звонков оплачивается по тарифам вашего оператора.

Продуктовые наборы от горсовета

Продукты питания с длительным сроком хранения, которые были закуплены в школы Одессы, но из-за карантина не были использованы, планируется передать департаменту труда и социальной политики горсовета. Там сформируют продуктовые наборы, которые будут переданы одесситам социально незащищенных категорий. Списки категорий граждан предоставит Департамент труда и социальной политики Одесского горсовета.  В первую очередь помощь окажут многодетным семьям и людям пожилого возраста.

Заместитель городского головы Олесь Янчук отметил, что предприниматели и волонтеры также оказывают помощь городу. Они осуществляют закупку продуктов питания с длительным сроком хранения и тоже формируют продуктовые наборы.

Волонтерское движение «Защити бабушку»

В Одессе действует муниципальная программа помощи социально-незащищенным гражданам. 

Благодаря ей, пенсионеры или малообеспеченные одесситы при необходимости получают материальную помощь. О том, в каких случаях и при каких условиях предоставляют адресную муниципальную помощь, можно узнать по телефону: (048) 705-10-90.

А пока одесситы организовали волонтерское движение «Защити бабушку». Волонтеры организуют закупку продуктовых пакетов для пожилых людей, которые  в силу обстоятельств не могут обеспечить себя самостоятельно. Телефон для связи: (050) 333-96-90. 

Доступные маски

Одесситка Надежда Ергиева шьет многоразовые маски и раздает их тем, кому это особенно нужно, – к примеру, таксистам, продавцам, работникам жилищно-коммунальных предприятий. 

Заказать маски можно на странице Надежды в Фейсбук.

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Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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