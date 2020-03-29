Карантин: как бороться с депрессией?

Во всем мире в связи с пандемией коронавируса сейчас увеличивается количество людей с депрессией и психическими расстройствами. Этому способствует нагнетание страха в СМИ, «правдивые» рассказы соседей и друзей, слухи, а больше всего – наша неосведомленность и паника. Как же пережить карантин и при этом сохранить психическое здоровье?

Книги, зарядка и положительные эмоции

Вынужденная изоляция во время карантина и страх заболеть плохо влияют на человеческую психику. И эта проблема тревожит психологов не только нашей страны, но и всего мира. Специалисты разработали рекомендации, которые помогут пережить время карантина с наименьшими потерями.

В первую очередь психологи советуют поменьше злиться и переживать. Для чтения выбирайте книги, которые вызывают у вас положительные эмоции. Не доверяйте слухам, получайте информацию только из официальных источников – факты помогут минимизировать страхи. Если у вас все равно не проходит чувство тревоги, лечите его общением (исключительно в телефонном режиме) с позитивными людьми, которые не подвержены панике и разумно смотрят на происходящее.

Любому человеку необходимо общение, но в условиях карантина, когда это становится проблематичным, потребность в коммуникациях возрастает. К счастью, у нас есть телефоны и Интернет, поэтому мы всегда можем быть на связи с близкими. Кроме того, не теряйте контакта с друзьями и коллегами, ведь вы можете поддержать друг друга в трудную минуту, почувствовать, что не одни.

Обычно заточение дома приводит к повышению аппетита и увеличению веса. По мере того как человек набирает лишние килограммы, он впадает в депрессию. Поэтому, по возможности, нужно уделять время спорту, благодаря которому мы можем избежать уныния и хандры. Чтобы поддерживать физическую активность, можно ограничиться просто ежедневной разминкой. Также не забывайте несколько раз в день проветривать помещение. Ну и, конечно же, очень важно не ломать суточный режим – ложиться спать и вставать в привычное время.

Помогайте другим – это поможет и вам

Почаще вспоминайте, что карантин – это не навсегда. Не скупайте продукты, это только усиливает паническое состояние – как ваше, так и окружающих. Не примеряйте на себя все известные симптомы. Лучше поддержите других – помощь в трудную минуту может принести пользу как человеку, получающему поддержку, так и самому помощнику. Например, поинтересуйтесь по телефону, как обстоят дела у соседей, которым может потребоваться психологическая помощь.

Если ваши близкие боятся коронавируса, помогите им найти позитив – ведь жизнь не закончилась. Займитесь чем-то обычным, повседневным – например, сделайте то, до чего руки не доходили, а может, вспомните о забытых увлечениях, творчестве. Кстати, помните, что ваш страх отлично видят ваши дети и внуки, которые наблюдают за поведением и эмоциями взрослых, чтобы понять, как вести себя в трудную минуту. Обеспечивайте эмоциональную поддержку близким, и вы почувствуете, что и ваша тревога стала меньше.

Всем нам нужно почаще вспоминать о том, что многие из нас сталкивались с не менее опасными болезнями и смогли их победить. Главное – не впадать в панику, которая, кстати, в разы снижает нашу единственную защиту – иммунитет. Соблюдайте необходимые меры профилактики и защиты, думайте о хорошем, берегите близких. Давайте, наконец, вспомним о том, что мы люди, – если каждый из нас осознает это, мы обязательно справимся, сможем, сделаем, победим. Будьте здоровы и не теряйте человечности, надежды и оптимизма – это самое главное лекарство для нашей души. А будет здорова душа – не подкачает и тело.

Главный враг человека – страх

Существует древняя притча. Однажды паломник на дороге встретил Чуму. Он спросил ее, куда она направляется, и Чума ответила, что в Багдад, где она собирается забрать с собой тысячу человек. Прошло какое-то время, и на обратном пути паломник снова встретил Чуму. «Зачем ты обманула меня, ведь ты забрала не тысячу, а десять тысяч!» – сказал ей паломник. «Нет, – ответила Чума, – я забрала столько жизней, сколько обещала. Остальные умерли от страха».

Фото: super.ua

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