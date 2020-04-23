Пандемия коронавируса заставила паниковать всю страну. «Одесская жизнь» подготовила обзор в помощь дачникам и хозяйственникам. Мы расскажем, где и что можно приобрести сейчас.

Где и как приобрести инструменты и материалы в карантин?

Чтобы «пересидеть» карантин кто-то уехал на дачу, кто-то все свое время посвящает огороду и саду, ремонту дома и дачи. Но многие просто не успели подготовиться к посевному сезону. Человеку, привыкшему ко всем прелестям жизни в городе, перед переездом на дачу необходимо позаботиться об удобствах. Но где сейчас обновить инвентарь? Приобрести семена, теплицы, удобрения и многое другое без чего не обойтись огороднику. Что делать, если привычные магазины закрыты или работают только через интернет?

ЧП «Мнагор»

«Мнагор» – это легендарная компания, которая первой начала селекцию сладкой кукурузы в Украине! Уже более 15 лет фирма специализируется на селекции новой культуры для украинского сельского хозяйства – сладкой кукурузы. Специалисты компании предоставляют консультации и сопровождение при выращивании продукта фермерами.

Еще одно достижение компании «Мнагор» – это технология «Радикс Перфекта», которая позволяет защитить растение от засухи и ранневесенних холодов. С помощью технологии «Радикс Перфекта» специалисты компании обрабатывают семена, что способствует ускоренному росту корня – почти в два раза быстрее. Также технологии растворяют имеющийся в почве фосфор, делая его доступнее для растений, что просто необходимо на ранних этапах развития посевов.

Товары и услуги: гибриды сахарной кукурузы SH2-тип, более 20% сахаров. Период вегетации – от 65 до 82 дней. Желтого, белого и желто-белого цветов. Гибриды: Дейнерис (Барселона), Роттердам, Фиона (Сладкая мечта), Гермиона, Чемпион, Джамала, НБМ 2020, Орландо, Джульетта (Венеция), Мраморная, Белый Кролик

Стоимость:

50 семян – 20 грн.

200 семян – 65 грн.

1000 семян – 260 грн.

4000 семян – 750 грн.

20 000 семян – 2 990 грн.

100 000 семян – 12 800 грн.

Обработанные семена по технологии Радикс Перфекта: контактно-системные препаратами Максим XL + Витавакс 200ФФ от грибковых заболеваний растения + Radix perfecta – мнагоровская технология на основе ЭМ-технологий для защиты от засухи.

Специальные предложения, скидки: на необработанные семена – скидка 20%.

на необработанные семена – скидка 20%. Система доставки товара: Новая Почта, УкрПочта.

Новая Почта, УкрПочта. Сайт: www.mnagor.com

Социальные сети: Фейсбук

Часы работы: по будням с 9.00 до 17.00, сб., вс. – выходной.

по будням с 9.00 до 17.00, сб., вс. – выходной. Адрес: Украина, 21029, г. Винница, Хмельницкое шоссе, 122.

Украина, 21029, г. Винница, Хмельницкое шоссе, 122. Телефоны: (067) 236-17-16, (067) 432-30-43.

ООО «Изотроник»

ООО «Изотроник» – профильный и официальный импортер №1 в Украину электронных приборов-уничтожителей летающих насекомых, тараканов и ультразвуковых отпугивателей кротов и крыс. Компания работает на рынке более 20 лет.

Все приборы являются безопасными для человека, домашних любимцев. Волны, излучаемые УЗ-устройствами, недоступны человеческому уху, безвредны для питомцев. Все товары очень просты в использовании и к каждому изделию прилагается инструкция. Установив высококлассное оборудование фирмы «Изотроник» в жилом или промышленном помещении, вы забудете о том, что такое вредители!

Главное, что приборы не вызывают аллергических реакций, раздражений, так как воздействуют на вредителей не за счёт химических реактивов, а с помощью ультразвука. К тому же, отпугиватели стабильно и без перебоев работают как при низких, так и при высоких температурах. Поэтому их можно ставить на улице, в доме, на складе, в цеху.

Товары и услуги: электронные уничтожители насекомых и ультразвуковые отпугиватели мелких грызунов:

Отпугиватели грызунов

Отпугиватели кротов

Ловушки для тараканов

Лампы-уничтожители.

Специальные предложения, скидки: магазин предоставляет гарантию 12 месяцев на всю продукцию.

Система доставки товара: можно заказать онлайн на сайте iso.com.ua — доставка во все населённые пункты любым почтовым отправителем. Также приборы можно купить в строительных супермаркетах: «Новая линия» и «Эпицентр К».

Сайт: www.iso.com.ua

Социальные сети: нет.

нет. Часы работы: по будням с 9.00 до 18.00, сб., вс. – выходной.

по будням с 9.00 до 18.00, сб., вс. – выходной. Адрес: Украина, 01054, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 29-Е.

Украина, 01054, г. Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 29-Е. Телефоны: (068) 381-02-64; (044) 465-40-31, (044) 465-40-34.

Центр грибоводства и фунготерапии

Центр грибоводства и фунготерапии работает в Одессе с 2000 года. Компания занимается продвижением товаров и услуг по культивированию съедобных грибов. В производстве у предприятия: вешенка, опенок, шиитаке, рейши и другие грибы.

Компания является официальным представителем Центра фунготерапии Ирины Филипповой. Представлен широкий выбор препаратов на основе лекарственных грибов: Веселка, Рейши, Мейтаке, Кордицепс, Шиитаке, Агарик, Лисички, Трутовик, Дождевик и др. Большой выбор литературы о культивировании грибов и их свойствах.

Товары и услуги: грибы лечебные, грибы продовольственные, материалы для выращивания грибов.

Специальные предложения, скидки: при заказе от 3000 гривен предоставляется скидка в 3%.

Система доставки товара:

Самовывоз

Доставка курьером

Доставка УкрПочтой

Новая Почта

Оплатить товары можно наложенным платежом, безналичным способом и наличным.

Сайт: www.fungo.uaprom.net

Социальные сети: нет.

нет. Часы работы: по будням с 9.00 до 18.00, сб., вс. – выходной.

по будням с 9.00 до 18.00, сб., вс. – выходной. Адрес: Украина, Одесская область, город Одесса, проспект Гагарина, 25.

Украина, Одесская область, город Одесса, проспект Гагарина, 25. Телефоны: (067) 556-01-74, (048) 743-88-61.

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.