Канікули 2019-2020: коли відпочиватимуть школярі у новому навчальному році

Про це зазначили у Міністерстві освіти та науки.

Графік шкільних канікул кожен навчальний заклад може встановлювати самостійно, відповідно до Закону України про освіту.

Школи України зазвичай призначають канікули з понеділка. Враховуючи, що перед початком канікул є ще два вихідних дні – субота та неділя.

Дати канікул лише рекомендуються Міністерством освіти. Остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади.

Актуальною інформацією повинен володіти секретар школи. Однак, якщо у навчального закладу є активний сайт – інформацію про навчальний розклад можна дізнатися самостійно.

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