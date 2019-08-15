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Канікули 2019-2020: коли відпочиватимуть школярі у новому навчальному році

Канікули 2019-2020: коли відпочиватимуть школярі у новому навчальному році

Загальна тривалість канікул впродовж навчального року не повинна перевищувати 30 днів.

Про це зазначили у Міністерстві освіти та науки.

Графік шкільних канікул кожен навчальний заклад може встановлювати самостійно, відповідно до Закону України про освіту.

Школи України зазвичай призначають канікули з понеділка. Враховуючи, що перед початком канікул є ще два вихідних дні – субота та неділя.

Дати канікул лише рекомендуються Міністерством освіти. Остаточне рішення про терміни та тривалість канікул ухвалюють навчальні заклади.

Актуальною інформацією повинен володіти секретар школи. Однак, якщо у навчального закладу є активний сайт –  інформацію про навчальний розклад можна дізнатися самостійно.

Орієнтовно:

Осінні канікули: 28 жовтня – 3 листопада включно.
Зимові канікули: 23 грудня – 7 січня включно.
Весняні канікули: 23 березня – 29 березня включно.
Літні канікули: 1 червня – 31 серпня включно.

Додаткові вихідні для школярів у 2019-2020:
14 жовтня (понеділок) – День захисника України;
25 грудня (середа) – католицьке Різдво (припадає на зимові канікули);
8 березня (неділя) – Міжнародний жіночий день (найімовірніше, що додатковим вихідним днем буде понеділок 9 березня);
19 та 20 квітня (неділя та понеділок) – Світле Христове воскресіння, Великдень;
1 травня (п’ятниця) – День праці;
9 травня (субота) – День Перемоги (скоріше за все, вихідним днем буде понеділок 11 травня).

Фото: acc

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