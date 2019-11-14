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Новости Одессы и Одесской области

Камнепад в здании одесской полиции: как это было (видео)

Камнепад в здании одесской полиции: как это было (видео)

В здании областного управления одесской полиции на улице Еврейской,12 на днях обвалился потолок. Под обломки попало два человека — сотрудники уголовного розыска.

Оба пострадали, одного с серьезными травмами увезли в больницу. У него оказались сломаны ноги.

Вскоре после инцидента в сеть попало видео с места обрушения. Так, на канале в YouTube издания dumskaya.net появился ролик с группы в соцсетях Х#вая Одесса , где видно, как все происходило.

Как выяснилось, камнепад начался над центральной лестницей внутри. По ней как раз шли полицейские, когда на них посыпались обломки. Причем плиты отламывались внушительных размеров и, падая, разбивались на мелкие кусочки.

Как отметили в пресс-службе полиции, здание главка старое, а ремонтировали его в последний раз примерно 15 лет назад.

Фото, видео: Х#вая Одесса

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