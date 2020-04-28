Каміння рикошетом потрапило у голову: в Одесі патрульні врятували 6-річного хлопчика

Одеські патрульні допомогли травмованому хлопчику у найкоротший час потрапити до лікарні.

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції в Одеській області.

Вчора вдень до патрульних, які несли службу на стаціонарно-карантинному посту біля продовольчого ринку «7 км», звернувся за допомогою схвильований чоловік. Громадянин розповів поліцейським, що його син сильно постраждав та втрачає свідомість.

Хлопчина грався вдома на дворі, кинув камінь в паркан, той відскочив й потрапив дитині в голову.

Інспектори прийняли рішення супроводити авто, щоб в найкоротший час 6-річний хлопчик потрапив до лікарів.

Охоронці порядку ввімкнули спеціальні сигнали та в лічені хвилини супроводили постраждалого до обласної дитячої лікарні, де медики надали хлопчику необхідну допомогу.

Фото: Патрульна поліція

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