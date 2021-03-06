Какую погоду обещают одесситам в воскресенье 7 марта?

Завтра, в воскресенье, 7 марта, в Одессе прогнозируют переменную облачность. Осадков в этот день не предвидится, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Ветер западный, 6-11 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 °С мороза, днем 5-7 °С тепла.
По Одесской области Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер западный, 6-11 м/с, днем юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-7 °С мороза, днем 4-9 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.