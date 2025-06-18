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Прогноз магнитных бурь на 18 июня

Как помочь организму во время магнитных бурь

Прогноз магнитных бурь на 18 июня

Сегодня геомагнитная активность останется на относительно спокойном уровне, колеблясь в пределах слабых колебаний категории G1 по международной шкале геоштормов. Несмотря на это, даже умеренные возмущения магнитосферы могут отразиться на самочувствии чувствительных к погоде людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем.

Согласно официальным прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уровень планетарного индекса Kp 18 июня ожидается в диапазоне 3-4, что свидетельствует о незначительной активности, характерной для переходного состояния между спокойным и умеренно возмущенным космическим фоном.

Магнитная буря – это реакция магнитосферы Земли на мощные вспышки на Солнце, выбрасывающие заряженные частицы в направлении планеты. Когда поток частиц достигает Земли, возникает геомагнитное возмущение. В периоды сильной активности возможны перебои со связью, нарушения в работе спутников, а также ухудшение самочувствия у людей.

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Как помочь себе во время магнитной бури