Ключевые моменты
- Прогноз магнитных бурь на 18 июня
- Как помочь организму во время магнитных бурь
Прогноз магнитных бурь на 18 июня
Сегодня геомагнитная активность останется на относительно спокойном уровне, колеблясь в пределах слабых колебаний категории G1 по международной шкале геоштормов. Несмотря на это, даже умеренные возмущения магнитосферы могут отразиться на самочувствии чувствительных к погоде людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями нервной и сердечно-сосудистой систем.
Согласно официальным прогнозам Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), уровень планетарного индекса Kp 18 июня ожидается в диапазоне 3-4, что свидетельствует о незначительной активности, характерной для переходного состояния между спокойным и умеренно возмущенным космическим фоном.
Магнитная буря – это реакция магнитосферы Земли на мощные вспышки на Солнце, выбрасывающие заряженные частицы в направлении планеты. Когда поток частиц достигает Земли, возникает геомагнитное возмущение. В периоды сильной активности возможны перебои со связью, нарушения в работе спутников, а также ухудшение самочувствия у людей.
Выбор редакции: Одессе грозит затопление: климатолог предупреждает о последствиях глобального потепления
Как помочь себе во время магнитной бури
- Соблюдайте режим сна и отдыха
- Выбирайте легкую пищу, пейте много воды и травяные чаи
- Избегайте алкоголя, острой и жирной пищи, а также избытка кофе
- Проводите время на свежем воздухе, но без прямых солнечных лучей
- Делайте легкие физические упражнения, чтобы стимулировать кровообращение
- Ограничьте стресс, эмоциональную перегрузку и конфликты
- Людям с хроническими заболеваниями следует иметь под руками лекарства и больше отдыхать