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Какой сегодня праздник по православному календарю?

Какой сегодня праздник по православному календарю?

Сегодня, 27 июля, православные вспоминают друзей апостола Павла — Прискиллу и Авкилу.

Прискилла и Аквила были супружеской парой и жили в древнегреческом городе Коринфе. Здесь они и познакомились с апостолом Павлом и приняли христианство.

Супруги зарабатывали на жизнь шитьем тентов для торговцев и кораблей, а также палаток для путешественников. Трудились они очень тяжело, однако их доход позволял им способствовать распространению христианство. Из посланий апостола Павла известно, что в их доме регулярно совершалось богослужение.

Позже, судя по другим текстам Павла, друзья встретились во время второго миссионерского путешествия Павла и вместе сотрудничали в городе Эфес.

Во время гонения Нерона супруги переехали в Ефес. По преданию, Акила умер мученической смертью.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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