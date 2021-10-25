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Какой сегодня католический праздник?

Какой сегодня католический праздник?

Сегодня, 25 октября, католики отмечают день памяти святых Хрисанфа и Дарии Римских.

Кто такой святой Хрисанф?

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Хрисанф был родом из Александрии. Вместе с отцом-язычником переселился в Рим, где изучал философию. Во время обучения ему попались Новозаветные книги. Прочитав их, он крестился и стал открыто исповедовать христианство.

Отец Хрисанфа, желая вернуть сына к язычеству, женил юношу на жрице Афины Паллады Дарии. Но Хрисанф обратил свою жену в христианство. Супруги решили оставаться девственниками.

Как казнили святых Хрисанфа и Дарию Римских?

Хрисанф и Дария призывали к безбрачной жизни. Многие последовали их совету. Это не понравилось горожанам-язычникам и на пару пожаловались. На суде над мучениками издевались и пытались заставить их принести жертву богам. После чего святых опустили живьём в ров и засыпали камнями и землёй. Произошло это в 283 или 256 году.

Место мученической смерти Хрисанфа и Дарии стали почитать христиане, которые собирались неподалёку в пещере. Однажды во время богослужения пещеру по указанию правителя засыпали землёй. Там погибли пресвитер Диодор, диакон Мариан и многие клирики. Их память совершается в один день с Хрисанфом и Дарией.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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