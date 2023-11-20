Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах ребенка, а в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. Православные верующие чтят память святого Прокла.
Какой православный праздник выпадает на 20 ноября
20 ноября в церковном календаре – день памяти святого Прокла. Богословию Прокл учился у Иоанна Златоуста. Овладев ораторским искусством, он получил глубокое знание Священного Писания. Прокл был свидетелем явления апостола Павла, а вот епископ стал уже после смерти своего наставника. Во время его служения произошло сильное землетрясение. Прокл вместе с другими верующими вышел на улицы города, чтобы попросить Господа о помощи. Вдруг маленький мальчик взмыл в небо и невредимым вернулся на землю. Он сказал, что слышал пение ангелов. Люди повторили слова, которые пели небесные жители, и землетрясение прекратилось.
Что нельзя делать 20 ноября
- В этот день лучше не ходить в лес, можно потеряться.
- Нельзя давать и брать деньги взаймы.
- Запрещено ссориться, ругаться, злословить.
Народные приметы 20 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: услышать пение снегура и увидеть, как сорока прячется под крышу дома — зима будет суровой;
- утром пошел сильный снег — днем ждите ясную и солнечную погоду;
- тетеров сидит на вершине дерева до солнечной погоды;
- ночью и утром слабый ветер, но сильный снег до ясной погоды.
Наши предки верили, что на Прокла на землю выходит нечисть, которая может навредить людям. Поэтому обязательно читали молитвы и разные заговоры против зла, пытались лишний раз не выходить из дома.
Важные и памятные даты 20 ноября в Украине и мире:
- 1624 год — Захария Копистенский становится архимандритом Киево-Печерской Лавры;
- 1805 год — проходит премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»;
- 1818 год — Симон Боливар провозглашает независимость Венесуэлы от Испанского королевства;
- 1910 год — начинается Мексиканская революция, Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбе против диктатора Порфирио Диаса;
- 1917 год — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;
- 1943 год – под охраной УПА на Волыни начинается Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформляют политическую организацию – Антибольшевистский Блок Народов (АБН);
- 1945 год — в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;
- 1985 год – выпускают Microsoft Windows 1.0;
- 1991 год — устанавливают консульские отношения между Украиной и Турцией;
- 1998 год — запускают первый модуль Международной космической станции;
- 2003 год — в Антарктиде находят лед 900 тысяч лет;
- 2004 год — Шевченковский районный суд Киева отклоняет представление Киевской городской государственной администрации об ограничении проведения массовых акций на Майдане Незалежности.
Именины 20 ноября празднуют
- Илларион,
- Александр,
- Алексей,
- Анатолий,
- Арсений,
- Василий,
- Владимир,
- Григорий,
- Иван,
- Иосиф,
- Исак,
- Фекла,
- Анна.
Талисманом человека, рожденного 20 ноября, является хризоберил. Драгоценный прозрачный или полупрозрачный камень, пользовавшийся большой популярностью в древности. Издавна верили, что хризоберилл помогает сохранить семейные связи и укрепить дружеские связи.
20 ноября родились:
- 1717 год — украинский писатель, проповедник, церковный и культурный деятель Григорий Конисский;
- 1961 год — солдат Национальной гвардии Украины, участник войны на востоке Украины, Герой Украины Евгений Тельнов;
- 1989 год — украинский артист балета, постоянно приглашенный солист Королевского балета в Лондоне Сергей Полунин.
20 ноября в Украине и мире отмечают:
20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка. Праздник был основан в 1954 году для содействия международному сплочению и улучшению благосостояния детей и подростков. Дату для празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах ребенка, а в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. С 1990 г. вместе с праздником Всемирный день ребенка также празднуют годовщину принятия Декларации и Конвенции.
Также 20 ноября День педиатра. Празднуется этот профессиональный праздник на международном уровне и был создан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В различных акциях и мероприятиях принимают участие разные страны мира, ведь каждый человек на Земле касается здоровья ребенка. Педиатрия является отдельной сферой медицинской науки, которая заключается в сохранении здоровья детей. Благодаря развитию педиатрии мы смогли сократить процент детских болезней, уменьшить количество смертельных исходов от них.
А еще 20 ноября День памяти трансгендеров. Событие было создано для памяти тех трансгендерных людей, жизнь которых были оборваны в результате актов антитрансгендерного насилия. Этот день напоминает нам о дискриминации и предупреждениях, с которыми трансгендерные люди сталкиваются в разных странах мира. Он был создан в 1999 году по инициативе трансгендерной защитницы Гвендолин Энн Смит, которая хотела этим почтить память убитой в 1998 году трансгендерной женщины Риты Хестер.