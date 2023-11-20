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Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 20 ноября

Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, отмечается Всемирный день ребенка. Именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах ребенка, а в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. Православные верующие чтят память святого Прокла.

Какой православный праздник выпадает на 20 ноября

20 ноября в церковном календаре – день памяти святого Прокла. Богословию Прокл учился у Иоанна Златоуста. Овладев ораторским искусством, он получил глубокое знание Священного Писания. Прокл был свидетелем явления апостола Павла, а вот епископ стал уже после смерти своего наставника. Во время его служения произошло сильное землетрясение. Прокл вместе с другими верующими вышел на улицы города, чтобы попросить Господа о помощи. Вдруг маленький мальчик взмыл в небо и невредимым вернулся на землю. Он сказал, что слышал пение ангелов. Люди повторили слова, которые пели небесные жители, и землетрясение прекратилось.

Что нельзя делать 20 ноября

  • В этот день лучше не ходить в лес, можно потеряться.
  • Нельзя давать и брать деньги взаймы.
  • Запрещено ссориться, ругаться, злословить.

Народные приметы 20 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: услышать пение снегура и увидеть, как сорока прячется под крышу дома — зима будет суровой;
  • утром пошел сильный снег — днем ​​ждите ясную и солнечную погоду;
  • тетеров сидит на вершине дерева до солнечной погоды;
  • ночью и утром слабый ветер, но сильный снег до ясной погоды.

Наши предки верили, что на Прокла на землю выходит нечисть, которая может навредить людям. Поэтому обязательно читали молитвы и разные заговоры против зла, пытались лишний раз не выходить из дома.

Важные и памятные даты 20 ноября в Украине и мире:

  • 1624 год — Захария Копистенский становится архимандритом Киево-Печерской Лавры;
  • 1805 год — проходит премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»;
  • 1818 год — Симон Боливар провозглашает независимость Венесуэлы от Испанского королевства;
  • 1910 год — начинается Мексиканская революция, Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбе против диктатора Порфирио Диаса;
  • 1917 год — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;
  • 1943 год – под охраной УПА на Волыни начинается Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформляют политическую организацию – Антибольшевистский Блок Народов (АБН);
  • 1945 год — в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;
  • 1985 год – выпускают Microsoft Windows 1.0;
  • 1991 год — устанавливают консульские отношения между Украиной и Турцией;
  • 1998 год — запускают первый модуль Международной космической станции;
  • 2003 год — в Антарктиде находят лед 900 тысяч лет;
  • 2004 год — Шевченковский районный суд Киева отклоняет представление Киевской городской государственной администрации об ограничении проведения массовых акций на Майдане Незалежности.

Именины 20 ноября празднуют

  • Илларион,
  • Александр,
  • Алексей,
  • Анатолий,
  • Арсений,
  • Василий,
  • Владимир,
  • Григорий,
  • Иван,
  • Иосиф,
  • Исак,
  • Фекла,
  • Анна.

Талисманом человека, рожденного 20 ноября, является хризоберил. Драгоценный прозрачный или полупрозрачный камень, пользовавшийся большой популярностью в древности. Издавна верили, что хризоберилл помогает сохранить семейные связи и укрепить дружеские связи.

20 ноября родились:

  • 1717 год — украинский писатель, проповедник, церковный и культурный деятель Григорий Конисский;
  • 1961 год — солдат Национальной гвардии Украины, участник войны на востоке Украины, Герой Украины Евгений Тельнов;
  • 1989 год — украинский артист балета, постоянно приглашенный солист Королевского балета в Лондоне Сергей Полунин.

20 ноября в Украине и мире отмечают:

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка. Праздник был основан в 1954 году для содействия международному сплочению и улучшению благосостояния детей и подростков. Дату для празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах ребенка, а в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. С 1990 г. вместе с праздником Всемирный день ребенка также празднуют годовщину принятия Декларации и Конвенции.

Также 20 ноября День педиатра. Празднуется этот профессиональный праздник на международном уровне и был создан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В различных акциях и мероприятиях принимают участие разные страны мира, ведь каждый человек на Земле касается здоровья ребенка. Педиатрия является отдельной сферой медицинской науки, которая заключается в сохранении здоровья детей. Благодаря развитию педиатрии мы смогли сократить процент детских болезней, уменьшить количество смертельных исходов от них.

А еще 20 ноября День памяти трансгендеров. Событие было создано для памяти тех трансгендерных людей, жизнь которых были оборваны в результате актов антитрансгендерного насилия. Этот день напоминает нам о дискриминации и предупреждениях, с которыми трансгендерные люди сталкиваются в разных странах мира. Он был создан в 1999 году по инициативе трансгендерной защитницы Гвендолин Энн Смит, которая хотела этим почтить память убитой в 1998 году трансгендерной женщины Риты Хестер.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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