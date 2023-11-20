Какой сегодня день: праздники, традиции, именины и запреты 20 ноября

Какой православный праздник выпадает на 20 ноября

20 ноября в церковном календаре – день памяти святого Прокла. Богословию Прокл учился у Иоанна Златоуста. Овладев ораторским искусством, он получил глубокое знание Священного Писания. Прокл был свидетелем явления апостола Павла, а вот епископ стал уже после смерти своего наставника. Во время его служения произошло сильное землетрясение. Прокл вместе с другими верующими вышел на улицы города, чтобы попросить Господа о помощи. Вдруг маленький мальчик взмыл в небо и невредимым вернулся на землю. Он сказал, что слышал пение ангелов. Люди повторили слова, которые пели небесные жители, и землетрясение прекратилось.

Что нельзя делать 20 ноября

В этот день лучше не ходить в лес, можно потеряться.

Нельзя давать и брать деньги взаймы.

Запрещено ссориться, ругаться, злословить.

Народные приметы 20 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: услышать пение снегура и увидеть, как сорока прячется под крышу дома — зима будет суровой;

утром пошел сильный снег — днем ​​ждите ясную и солнечную погоду;

тетеров сидит на вершине дерева до солнечной погоды;

ночью и утром слабый ветер, но сильный снег до ясной погоды.

Наши предки верили, что на Прокла на землю выходит нечисть, которая может навредить людям. Поэтому обязательно читали молитвы и разные заговоры против зла, пытались лишний раз не выходить из дома.

Важные и памятные даты 20 ноября в Украине и мире:

1624 год — Захария Копистенский становится архимандритом Киево-Печерской Лавры;

1805 год — проходит премьера единственной оперы Людвига ван Бетховена «Фиделио»;

1818 год — Симон Боливар провозглашает независимость Венесуэлы от Испанского королевства;

1910 год — начинается Мексиканская революция, Франсиско Мадеро объявляет План Сан-Луис-Потоси, где провозглашает себя президентом Мексики и призывает к вооруженной борьбе против диктатора Порфирио Диаса;

1917 год — своим 3-м Универсалом Украинская Центральная Рада провозглашает УНР;

1943 год – под охраной УПА на Волыни начинается Первая Конференция порабощенных народов Восточной Европы и Азии, на которой оформляют политическую организацию – Антибольшевистский Блок Народов (АБН);

1945 год — в немецком городе Нюрнберг начинается международный судебный процесс над нацистскими деятелями Третьего Рейха;

1985 год – выпускают Microsoft Windows 1.0;

1991 год — устанавливают консульские отношения между Украиной и Турцией;

1998 год — запускают первый модуль Международной космической станции;

2003 год — в Антарктиде находят лед 900 тысяч лет;

2004 год — Шевченковский районный суд Киева отклоняет представление Киевской городской государственной администрации об ограничении проведения массовых акций на Майдане Незалежности.

Именины 20 ноября празднуют

Илларион,

Александр,

Алексей,

Анатолий,

Арсений,

Василий,

Владимир,

Григорий,

Иван,

Иосиф,

Исак,

Фекла,

Анна.

Талисманом человека, рожденного 20 ноября, является хризоберил. Драгоценный прозрачный или полупрозрачный камень, пользовавшийся большой популярностью в древности. Издавна верили, что хризоберилл помогает сохранить семейные связи и укрепить дружеские связи.

20 ноября родились:

1717 год — украинский писатель, проповедник, церковный и культурный деятель Григорий Конисский;

1961 год — солдат Национальной гвардии Украины, участник войны на востоке Украины, Герой Украины Евгений Тельнов;

1989 год — украинский артист балета, постоянно приглашенный солист Королевского балета в Лондоне Сергей Полунин.

20 ноября в Украине и мире отмечают:

20 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день ребенка. Праздник был основан в 1954 году для содействия международному сплочению и улучшению благосостояния детей и подростков. Дату для празднования выбрали не случайно. Именно в этот день 1959 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию о правах ребенка, а в 1989 году была принята Конвенция о правах ребенка. С 1990 г. вместе с праздником Всемирный день ребенка также празднуют годовщину принятия Декларации и Конвенции.

Также 20 ноября День педиатра. Празднуется этот профессиональный праздник на международном уровне и был создан по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. В различных акциях и мероприятиях принимают участие разные страны мира, ведь каждый человек на Земле касается здоровья ребенка. Педиатрия является отдельной сферой медицинской науки, которая заключается в сохранении здоровья детей. Благодаря развитию педиатрии мы смогли сократить процент детских болезней, уменьшить количество смертельных исходов от них.

А еще 20 ноября День памяти трансгендеров. Событие было создано для памяти тех трансгендерных людей, жизнь которых были оборваны в результате актов антитрансгендерного насилия. Этот день напоминает нам о дискриминации и предупреждениях, с которыми трансгендерные люди сталкиваются в разных странах мира. Он был создан в 1999 году по инициативе трансгендерной защитницы Гвендолин Энн Смит, которая хотела этим почтить память убитой в 1998 году трансгендерной женщины Риты Хестер.