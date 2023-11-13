Какой сегодня день: праздники, именины, запреты и традиции 13 ноября

Какой православный праздник выпадает на 13 ноября

13 ноября в церковном календаре – день памяти святителя Иоанна Златоуста. Он был учителем, проповедником и целителем душ. Известно, что именно святитель Иоанн стал одним из основателей Константинопольского патриархата. Сейчас его внесли в список трех Отцов Церкви Православия.

Что нельзя делать 13 ноября

Не стоит быть скупым, иначе Новый год встретите в нищете.

Запрещено ссориться, обижаться, ругаться.

Не позволено отправляться в далекое путешествие, оно добром не закончится.

Народные приметы 13 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на деревьях иней — в следующем году будет урожайный год;

днем снежная буря — ночью ждите мороз;

лес шумит — к несчастью;

на небе сильно мерцают звезды — погода будет ветреной и снеговой;

ветер затих только к вечеру — в ближайшие дни придет потепление.

Наши предки в этот день старались не лежать на диване, а тяжело работать. Верили, что физический труд принесет удачу и счастье в семью.

Важные и памятные даты 13 ноября в Украине и мире

1851 год — вводят в действие Николаевскую железную дорогу;

1918 год — правительство Гетмана Павла Скоропадского освободило из тюрьмы Симона Петлюру, который сразу поехал в Белую Церковь организовывать восстание;

1918 год — начинается тайное заседание Украинского национального союза, на котором создана Директория УНР — высший орган государственной власти;

1918 год — во Львове Украинский национальный совет принимает временный основной закон, которым провозглашена Западноукраинская Народная Республика;

1945 год — во Франции Шарля де Голля избирают главой Временного правительства;

1971 год — выводят на орбиту вокруг Марса первый межпланетный космический аппарат, первый искусственный спутник Марса;

1980 год — американский космический аппарат «Вояджер-1» передает на Землю первые фотографии Сатурна крупным планом;

1994 год — по результатам референдума Швеция вступает в ЕС;

1997 год — проходит первое в истории заседание Центральной избирательной комиссии Украины;

2007 год — Европарламент дает согласие на вступление в силу соглашений Евросоюза с Украиной об упрощении визового режима и реадмиссии;

2015 год — террористические акты в Париже.

Именины 13 ноября празднуют

Антон (Антонин),

Герман,

Иван,

Манефа,

Никифор,

Кондрат,

Леон,

Леонард,

Сильвестр.

Талисманом человека, рожденного 13 ноября является берилл. Один из самых известных кристаллов, история которого уходит в глубокую древность. Берилла украшения носили жители Древнего Египта еще в 6 тысячелетии до нашей эры.

13 ноября родились:

1869 год — украинский общественный деятель, врач-гистолог Александр Черняховский;

1889 год — украинский писатель Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко);

1943 год — украинский политик, лидер крымскотатарского народа (многолетний глава меджлиса) Мустафа Джемилев.

13 ноября в Украине и мире отмечают

13 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день доброты. Это отличная возможность найти время для любых хороших поступков. Следует понимать, что творить добро совсем не трудно, но даже малейшее доброе дело способно творить чудеса. Праздник был создан еще в 1997 году, когда в Японии образовалось «Всемирное движение за доброту». Он не имел политического или религиозного направления и в него входили только представители тихоокеанского региона, но затем расширили географию. Дата была выбрана не случайно — именно в этот день состоялась первая конференция Всемирного движения доброты. Случилось это в 1998 году.

Также 13 ноября Международный день слепых. Дату выбрали в честь Валентина Гаюи, который был французским педагогом, придумавшим специальный шрифт «унциал» для того, чтобы слепые люди могли читать. А еще педагог за свой счет открыл первую школу для незрячих детей (1974 год).

А еще 13 ноября Всемирный день сирот. Событие было начато в США по инициативе благотворительного фонда The Stars Foundation. Первое государственное убежище для сирот появилось в Риме в 400 году нашей эры. Но о детях, оставшихся без родителей, беспокоились еще в Древней Греции. В средние века этой проблемой обычно занимались церкви.

14 ноября празднуют Международный день скороговорок. Это прекрасная возможность изучить со своим ребенком одну или две скороговорки. Такие стихи или фразы помогают развивать речь.