Какой сегодня день: именины, праздники, традиции, запреты 15 ноября

Какой православный праздник отмечают 15 ноября

15 ноября в церковном календаре – день памяти Паисия Величковского. Родился в Полтаве в 1722 году. Являлся аскетом, святым и православным старцем. Его отец был протопопом Успенского собора, поэтому с самого детства мальчик воспитывался в вере в Иисуса Христа. До 1738 учился в Киеве, но впоследствии отошел от учебы, чтобы изучать киевские монастыри. 1739 решил принять монашество. Для этого поселился в Любецком монастыре и стал там послушником. Однако Паисий поссорился с игуменом и покинул монастырь, отправившись в Чернобыль. 1742 уехал в Молдову, живет в Тройстенском монастыре, затем едет в Афон. Там рукополагается и становится старцем.

Что нельзя делать 15 ноября

Начинается Рождественский пост, поэтому запрещено есть молочные продукты, мясо, яйца.

Нельзя отказывать нуждающимся в помощи.

Запрещено устраивать громкие праздники, гуляния.

Народные приметы 15 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже лежит много снега — в следующем году будет большой урожай;

лошади в этот день громко ржут — хороший знак;

сильный порывистый ветер к тому, что такая неспокойная погода будет продолжаться до Николая (6 декабря);

ударил мороз — исчезнет нечистая сила;

мрачная, но теплая погода — до ненастного мая.

15 ноября начинается Рождественский пост или как его еще называют в народе Филипповка. Главная цель поста – подготовиться к Рождеству Христову духовно и телесно. Продолжается пост сорок дней. Для каждого верующего этот период очень важен. Церковь считает, что следует не только ограничивать свое питание, но и проводить свободное время в молитве. Так вы можете стать ближе к Богу.

Важные и памятные даты 15 ноября в Украине и мире:

1492 год — Христофор Колумб впервые описывает табак, употребляемый индейцами;

1837 год — опубликовали систему стенографии;

1884 год — в Берлине открывается Международная конференция 14 государств по африканским вопросам, которая стала одним из этапов борьбы колониальных стран за раздел Африки;

1887 год — Карл Гесснер получил патент на цинковую батарейку;

1889 год — в Бразилии в результате военного переворота свергли императора Педру II, страна становится республикой;

1904 год — патент на бритву со сменными лезвиями;

1918 год — начинается возглавляемое Директорией восстание против власти гетмана Павла Скоропадского;

1919 год — по совместному решению Директории и правительства УНР члены Директории Федор Швец и Андрей Макаренко выезжают с дипломатическими поручениями за границу, передав всю полноту власти Симону Петлюре;

1920 год — в Женеве проходит первое заседание Ассамблеи Лиги Наций, созданной в 1919 году;

1940 год — более 500 самолетов люфтваффе проводят массированную 10-часовую бомбардировку города Ковентри (Coventry, Великобритания);

1945 год — в Аугсбурге группа украинских ученых, находившихся в эмиграции, основывает Украинскую свободную академию наук;

1957 год — происходит первый полет межконтинентального пассажирского самолета Ту-144;

1960 год — в море выходит первая американская подлодка класса типа «Джордж Вашингтон» с ядерными ракетами на борту;

1971 год — фирма Intel выпускает первый процессор Intel 4004;

2004 год — на Первом Национальном канале Национальной телекомпании Украины проходят первые открытые дебаты кандидатов на пост президента Украины — В.Ющенко и В. Януковича.

Именины 15 ноября празднуют:

Варвара,

Григорий,

Гурий,

Дмитрий,

Евстахий,

Иван,

Маркел,

Матфей,

Никита,

Николай,

Паисий,

Петр,

Степан,

Филипп,

Хома.

Талисманом человека, рожденного 15 ноября, является обсидиан. Камень вулканического происхождения, поэтому его часто называют «вулканическим стеклом». Обсидиан применяли еще до палеолита из-за его острых краев. Из него изготовляли также амулеты.

15 ноября родились:

1738 год — британский астроном немецкого происхождения, композитор Гершель Фридрих Вильгельм;

1930 год — английский писатель Джеймс Грэм Баллард;

1965 год — украинский политик, дипломат, заместитель главы Секретариата президента Украины Ющенко Роман Бессмертный.

15 ноября в Украине и мире отмечают:

15 ноября в Украине и мире празднуют Международный день сыра и хлеба. Доподлинно неизвестно, кто решил создать столь интересный праздник. Но оно точно не просто кулинарное. Этот день создан для того, чтобы обретать новые вкусы, сочетания и текстуры, способы подачи их на стол и правильного оформления.

Также 15 ноября Европейский день музыкальной терапии. Он является гармоничным призывом к миру, подчеркивающим глубокое и чрезвычайное влияние музыки на благосостояние и здоровье. В этот день музыкальные терапевты открывают свои двери, чтобы продемонстрировать, насколько музыка может помочь в исцелении и личностном росте.

А еще 15 ноября Всемирный день борьбы против хронического абструктивного заболевания легких. Событие было установлено с помощью Глобальной инициативы по борьбе с ХОБЛ. Это хроническое заболевание, характеризующееся постоянным ограничением воздуха в дыхательных путях. Главной причиной врачи называют табачный дым, а еще болезнь может появиться из-за сильного загрязнения воздуха.

15 ноября Международный день находящихся в заключении писателей. Этот день посвящен тем, кто расплачивается за свободу слова и свое инакомыслие.

Также 15 ноября празднуют Всемирный день географических информационных систем. Появился этот праздник в 1999 году и всегда празднуется в рамках Недели географических знаний, проводимой по инициативе National Geographic Society. Географическая информационная система – это компьютерная система, которая помогает собрать, использовать, сохранять, редактировать, отображать и анализировать пространственные данные со всей необходимой информацией.