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Какой праздник у православных 30 июля?

Какой праздник у православных 30 июля?

Сегодня, 30 июля, православные вспоминают мученицу Марину Антиохийскую.

Согласно житию, Марина родилась в Антиохии и была христианкой. Её принуждали отказаться от христианства, но она не согласилась. За это женщину отправили в тюрьму.

По легенде, во время заточения святой явился большой дракон и обвил её шею. Марина изобразила крест и убила этим змия. Затем её поместили в яму с водой. После этого явился голубь, благословил воду и она крестилась. Мученице отрубили голову.

В поздней Западной католической традиции Марину переименовали в Маргариту Антиохийскую. При этом её жизнеописание обросло новыми деталями и чудесами. Так, например, согласно «Золотой легенде», во время пыток Маргариту бросили в пасть сатаны в образе дракона. В её руке оказался крест, благодаря чему в желудке у дракона возникло беспокойство, и он изверг её целой и невредимой.

Марина отличается от других святых тем, что она не только молилась, но и физически боролась с дьяволом. Победа оказывалась на её стороне.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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