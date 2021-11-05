Какой католический праздник сегодня?

Сегодня, 5 ноября, западные христиане вспоминают католического священника Бернхарда Лихтенберга, который открыто выступал против нацистов во время Второй мировой войны.

Кто такой Бернхард Лихтенберг?

Бернхард родился 3 декабря 1875 года в силезском городе Олау (ныне город Олава в Польше). В 20 лет он начал изучать католическую теологию в Инсбруке и затем в Бреслау, где он стал священником в 1899 году. Со временем он получил должность настоятеля в Берлине.

В период Первой мировой войны Лихтенберг был священником при третьем гвардейском гренадёрском полку в Берлине-Шарлоттенбурге. За свои заслуги он получил медаль Красного Креста.

В начале 1930-х годов пастор призывал смотреть антивоенный фильм «На западном фронте без перемен», за что правительство решило затравить его. В его жилище неоднократно проводили обыски.

В 1938 году Лихтенберг публично молился за преследуемых евреев, а в 1941 году протестовал против убийства душевнобольных и инвалидов в рамках программы эвтаназии.

Арест и смерть Бернхарда Лихтенберга

23 октября 1941 года Лихтенберга арестовывает СС. Его оправили в тюрьму Тегель, затем в лагерь в Берлин-Вульхайде, а потом в концентрационный лагерь Дахау. По дороге в Дахау 5 ноября 1943 года священник умер при невыясненных обстоятельствах.

В 1965 году его останки перезахоронили в крипту берлинского кафедрального собора Св. Ядвиги. В 1993 году папа Иоанн Павел II беатифицировал Бернхарда.

За поддержку евреев представители израильского мемориала Яд ва-Шем присвоили священнику звание «Праведника народов мира».

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Фото: flickr.com