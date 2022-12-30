Какой будет в Одессе предновогодняя погода 31 декабря

В субботу, 31 декабря 2022 года, в Одессе будет без осадков, температура воздуха днем 6-8°С тепла.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По прогнозу синоптиков 31 декабря 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.

Погода в Одесской области 31 декабря

Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.

Ветер северо-западный, днем юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.