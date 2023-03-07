Какой будет погода в Одессе в весенний праздник 8 марта

В среду, 8 марта 2023 года, в Одессе без существенных осадков, днем 12-14°с тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 8 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 3-5 °С тепла, днем 12-14 °С тепла.
Погода в Одесской области 8 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 12-17°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.