Какой будет погода в Одессе в среду, 8 июня

Завтра, в среду, 8 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают по-летнему жаркую погоду без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в Одессе ожидается:
- переменная облачность. Без существенных осадков;
- ветер восточный, 5-10 м/с;
- температура ночью 16-18°С тепла, днем 25-27°С со знаком «плюс»;
- температура морской воды 20-21°С.
По Одесской области:
- переменная облачность. Без существенных осадков;
- ветер восточный, 5-10 м/с;
- температура ночью 13-18°С выше нуля, днем она поднимется до 24-29°С;
- на дорогах области видимость хорошая.