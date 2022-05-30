Какой будет погода в Одессе в последний день весны?

Во вторник, 31 мая 2022 года в Одессе ожидается погода без существенных осадков. Температура ночью 11-16°С, днем 24-29°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Согласно данным синоптиков 31 мая в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь.
Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 11-16°С, днем 24-29°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Погода в Одесской области 31 мая
Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 11-17°С, днем 22-29°С.
Видимость на дорогах области хорошая.