Какой будет погода в Одессе в последний день октября

В понедельник, 31 октября, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температуа воздуха днем до + 18°С
Об этом сообщает Гидтрометцентр Черного и Азовского морей.
31 октября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем 16-18°С.
Погода в Одесской области 31 октября
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 14-19°С, на юге области до 22°С.
На автодорогах области видимость хорошая.