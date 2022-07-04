Какой будет погода в Одессе: прогноз на 5 июля

По сообщению синоптиков, 5 июля 2022 года в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха до +30 °С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Во вторник, 5 июля 2022 года, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 23-24°С.
Погода в Одесской области 5 июля
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 28-33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.