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Какой будет погода в Одессе на Пасху?

Какой будет погода в Одессе на Пасху?

24 апреля в день Пасхи в Одессе будет переменная облачность, без существенных осадков, Температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​15-17°С тепла.

Прогноз составлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.

В нем сказано, что в течение суток, 24 апреля, опасные метеорологические явления по Одессе и Одесской области не ожидаются.

В Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-8°С тепла, днем ​​15-17°С тепла.

Погода по Одесской области

В Одесской области 24 апреля ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем ​​без существенных осадков.

Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°С тепла, днем ​​15-20°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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