Какой будет погода в Одессе на Пасху?

24 апреля в день Пасхи в Одессе будет переменная облачность, без существенных осадков, Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С тепла.
Прогноз составлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
В нем сказано, что в течение суток, 24 апреля, опасные метеорологические явления по Одессе и Одесской области не ожидаются.
В Одессе будет переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-8°С тепла, днем 15-17°С тепла.
Погода по Одесской области
В Одесской области 24 апреля ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°С тепла, днем 15-20°С.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.