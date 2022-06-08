Какой будет погода в Одессе 9 июня?

В четверг, 9 июня 2022 года, в Одессе ожидается кратковременный дождь. Температура днем 23-28°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
9 июня в Одессе ожидается переменная облачность. Днем кратковременный дождь.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области
Переменная облачность. Днем кратковременный дождь, днем местами гроза.
Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С.
На дорогах области видимость хорошая.