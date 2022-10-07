Какой будет погода в Одессе 8 октября?

В субботу 8 октября 2022 года в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем 18-20°С.
Такой прогноз дают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
8 октября в Одессе синоптики прогнозируют погоду облачную с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 9-11°С, днем 18-20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 6-11°С, днем 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.