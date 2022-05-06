Какой будет погода в Одессе 7 мая?

Погода в Одессе: чего ждать в четверг, 5 мая Завтра, в четверг, 5 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 3 мая: обещают тепло Завтра, во вторник, 3 мая 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ