Какой будет погода в Одессе 7 мая?

В субботу, 7 мая, в Одессе прогнозируется погода без осадков, температура ночью 8-10°С тепла, днем 16-18°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, 7 мая в Одессе будет переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-10°С тепла, днем 16-18°С.
Температура морской воды 12-13°С.
В Одесской области:
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-10°С тепла, местами до 1°С тепла, на поверхности грунта местами заморозки 0-2°С, днем 16-21°С.
На дорогах области видимость хорошая.