Какой будет погода в Одессе 7 июня?

Во вторник, 7 июня 2022 года, в Одессе ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха днем 24-26 °С.
Прогноз предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
7 июня синоптики прогнозируют в Одессе переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°С, днем 24-26°С.
Температура морской воды 21-22°С
Погода в Одесской области:
Переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С.
На дорогах области видимость добра.