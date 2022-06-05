Какой будет погода в Одессе 6 июня?

В понедельник, 6 июня, в Одессе кратковременный дождь, днем 22-24°С.
Прогноз погоды предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Завтра, 6 июня 2022 г. в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду. Кратковременный дождь.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 15-17, днем 22-24°С.
Температура морской воды 21-22°С.
Погода в Одесской области:
Облачно. Кратковременный дождь, местами гроза.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.