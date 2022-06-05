Какой будет погода в Одессе 6 июня?

Каким будет в Одессе начало лета-2022: прогноз погоды на 1 июня Начало лета в этом году в Одессе и Одесской области обещает быть достаточно теплым, но, возможно, не обойдется без дождей.

Что прогнозирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей на среду, 1 июня? ПОДРОБНЕЕ