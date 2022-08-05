Какой будет погода в Одессе 6 августа

По прогнозу синоптиков, 6 августа в Одессе без существенных осадков, температура воздуха днем – до 29°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
6 августа 2022 г. в Одессе ожидается погода облачная, с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 22-23°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 17-22°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость добра.