Какой будет погода в Одессе 31 мая?

Погода в Одессе: ждать ли ливень в понедельник 29 мая? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 29 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможен кратковременный дождь, но в Одессе его обещают только ночью. ПОДРОБНЕЕ