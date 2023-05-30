Какой будет погода в Одессе 31 мая?

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 31 мая, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков.
Погода в Одессе 31 мая:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 23-25°С.
Температура морской воды 20-21°С.
Погода в Одесской области 31 мая:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
На автодорогах области видимость хорошая.