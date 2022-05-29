Погода в Одессе 30 мая: брать ли зонт?

В понедельник, 30 мая, в Одессе ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 20-22 °С.
Прогноз погоды предоставил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
30 мая 2022 года в Одессе прогнозируют переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 20-22°С.
Температура морской воды 15-16°С.
Погода в Одесской области 30 мая
Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 12-17°С, днем 20-25°С.
На дорогах области видимость хорошая.