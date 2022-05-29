Погода в Одессе 30 мая: брать ли зонт?

Около 100 судов стоят в Черном море возле румынского порта Сулина, ожидая проведения через Сулинский морской канал. Это самый удобный и глубокий путь в дунайские порты Украины.

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины не верят заявлениям рашистов о «зеленых коридорах» для гражданских судов. Враг много раз обстреливал мирные корабли, поэтому его обещания ничего не стоят.

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