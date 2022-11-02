Какой будет погода в Одессе 3 ноября

По информации синоптиков в четверг, 3 ноября 2022 года, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем 15-17°С.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
3 ноября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°С тепла, днем 15-17°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 8-13 °С тепла, днем 15-20 °С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.