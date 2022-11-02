Какой будет погода в Одессе 3 ноября

Погода в Одессе: какой будет последняя суббота октября Завтра, в субботу, 29 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков не предвидится. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ