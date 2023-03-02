Какой будет погода в Одессе 3 марта

Погода в Одессе 2 марта: будет ли день весенним? 2 марта 2023 года, в четверг, в Одессе ожидается погода без осадков и без заморозков. Днем воздух прогреется до 5-7°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода будет в Одессе в первый весенний день: прогноз Первый день весны 2023 года обещает быть в Одессе и Одесской области хоть и облачным, но достаточно теплым и без осадков, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ