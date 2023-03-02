Какой будет погода в Одессе 3 марта

В пятницу, 3 марта 2023 года, в Одессе будет без осадков, температура воздуха ночью около ноля, днем 6-8°С тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 3 марта
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью от 1°С до 1°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 3 марта
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2км.