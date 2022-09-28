Какой будет погода в Одессе 29 сентября?

29 сентября в Одессе будет без существенных осадков. Температура воздуха днем 21-23°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

29 сентября 2022 г. в Одессе будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 13-15°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 17–18°С.

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 10-15°С, днем 21-26°С.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 500-1000 м.