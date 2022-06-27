Какой будет погода в Одессе 28 июня?

Во вторник, 28 июня, в Одессе ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха днем 29°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
28 июня 2022 года синоптики прогнозируют в Одессе облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с, Температура ночью 18-20°С, днем 27-29°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный 5-10 м/с, Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость добра.