Какой будет погода в Одессе 27 сентября?

Во вторник, 27 сентября, в Одессе прогнозируют небольшой дождь. Температура воздуха днем 22-24°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
27 сентября 2022 года в Одессе будет облачная погода с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С.
Температура морской воды 16–17°С.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер южный 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 22-27°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.