Какой будет погода в Одессе 26 октября?

В среду, 26 октября, в Одессе ожидается ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура днеи до 19 градусов тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
26 октября 2022 года в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 10-12°С, днем 17-19°С.
Погода в Одесской области 26 октября
Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 7-12°С, днем 16-21°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км