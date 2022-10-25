Какой будет погода в Одессе 26 октября?

Какой будет погода предстоящей зимой: прогноз синоптиков Синоптики сразу предупреждают, что прогноз более чем вероятностный. Тем не менее он дает общее представление о предстоящей погоде. Экстремальных холодов до -30 не предвидится, как и вообще длительных похолоданий. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 21 октября: будет ли пятница теплее четверга? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в пятницу, 21 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Воздух днем прогреется до 10-15°С. ПОДРОБНЕЕ