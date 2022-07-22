Какой будет погода в Одессе 23 июля?

В субботу,23 июля, в Одессе ожидается погода без осадков, температура воздуха днем до +31°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
23 июля 2022 г. в г. Одессе по прогнозу синоптиков будет облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный 6-11 м/с. Температура ночью 18-20°С, днем 29-31°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Прогноз погоды в Одесской области 22 июля
Облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с.
Температура ночью 15-20 °С, днем 28-33 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.